Ganz einfach: Wann ich regulär in Rente kann, steht in der sogenannten Renteninformation. Das ist ein Übersichtsblatt, das mir die Deutsche Rentenversicherung einmal im Jahr zuschickt. Darin steht auch, wie viel ich bekäme, wenn ich gar nicht mehr arbeiten könnte (Erwerbsminderungsrente) und wie hoch meine Rente schätzungsweise später ausfällt.

Wer früher in Rente gehen will, dem bringt die Renteninformation nicht viel. Wie das aussehen könnte und was man dann bekäme, steht in einer ausführlichen Rentenauskunft. Die kann man sich kostenlos zuschicken lassen - oder man geht zur Rentenversicherung und lässt sich beraten. Ein solches Gespräch kostet nichts und man bekommt genau vorgerechnet, was möglich ist.