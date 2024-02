per Mail teilen

Julia von Weiler vom Verein "innocence in danger" über Kindesmissbrauch privat

Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen, das hat sich Julia von Weiler zur Aufgabe gemacht. Die Diplom-Psychologin ist Vorstand der Organisation "Innocence in Danger". Sie bringt verschiedene Akteure, Organisationen und Engagierte zusammen, um die Öffentlichkeit für das Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu sensibilisieren.

Erschreckende Zahlen

Knapp 15.500 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern wurden 2022 angezeigt. Die Dunkelziffer dürfte jedoch um ein vielfaches höher sein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht von etwa einer Million Kinder und Jugendlicher in Deutschland aus, die bereits Erfahrungen mit sexueller Gewalt durch Erwachsene machen mussten. Das sind etwa ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse (Quelle: Arbeitsstab der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs).

Hinzu kommt: Noch nie war es für Kinder und Jugendliche so leicht, zum Beispiel im Internet, verstörende und pornographische Bilder und Filme zu finden. Auf der anderen Seite war es für Pädokriminelle noch nie so leicht, an Kinder und Jugendliche heranzukommen.

Wie können wir Kindesmissbrauch verhindern?

Julia von Weiler begann schon früh, während ihres Studiums in New York und Berlin, sich gegen den sexuellen Kindesmissbrauch einzusetzen. Mit ihr besprechen wir in SWR1 Leute die ganze Dimension des Problems, weisen auf bisher weniger bekannte Problemfelder hin und zeigen Früherkennungs- und Bewältigungsstrategien für Betroffene Kinder und ihr Umfeld auf.