Ein Mann, ein Land, ein Fahrrad - Von einem der auszog, die Republik kennenzulernen

Politischer Reisebericht – das klingt vielleicht zäh, ist aber eine sehr persönliche Geschichte mit vielen spannenden Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Hasnain Kazim war unter anderem langjähriger Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa und des Spiegel. Er berichtete aus Südostasien, aus Islamabad, Istanbul und Wien. Geboren in Oldenburg, aufgewachsen bei Hamburg, Marineoffizier bei der Bundeswehr, Politikwissenschaftler, Journalist, Autor.

Eine Fahrradtour durch Deutschland

Hasnain Kazim ist mit dem Fahrrad die großen deutschen Flüsse entlanggefahren, auf der Suche nach dem, was uns eint, was uns trennt. An Oder und Neiße hat er wunderschöne Orte gesehen, genauso wie am Rhein und am Neckar. Viele haben mit ihm gesprochen, vom Landwirt über den Obdachlosen, die Rentnerin oder die Öko-Radikale. Rechtsextreme, mit denen er sich gern auseinandergesetzt hätte, nicht.

"Geh doch dahin, wo Du herkommst"

Den Satz hat er schon öfter gehört. Eins seiner Bücher heißt "Post von Karlheinz". Darin hat er Hassnachrichten gesammelt, die er auf seine Artikel bekommen hat. Der reale Karlheinz S. schrieb ihm:

Sie sind ein Schmierfink, der nur antideutsch denkt und schreibt. Komm du Schreiberling zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist.

Wir fragen Hasnain Kazim, was los ist, in unserem Land, worüber wird gelacht, gestritten und diskutiert.