Vera Schneevoigt war 38 Jahre berufstätig, mehr als 20 Jahre als Topmanagerin. Sie kündigte ihren Job, um sich um die Pflege ihrer Eltern und Schwiegereltern zu kümmern.

Den Job kündigen, um sich gemeinsam mit dem Mann um Eltern und Schwiegereltern zu kümmern? Vera Schneevoigt hat 2022 ihre Position im Topmanagement bei Bosch aufgegeben, um genau das zu tun. Nicht leichtfertig, sondern überlegt und nach 38 Jahren Konzernkarriere. Sie zog von Bayern in ihre alte Heimat in die Eifel und tauschte die Privilegien des Managerinnenlebens für die Betreuung der Eltern.

Pflege in Deutschland

80 Prozent der pflegebdürftigen Menschen in Deutschland werden zuhause versorgt. 2022 lag der Anteil der Menschen in Deutschland, die 55 Jahre und älter sind, bei etwa 37 Prozent der Gesamtbevölkerung – Tendenz weiter steigend. Auch das treibt Vera Schneevoigt um und an.

Sie gründete mit ihrem Mann das Start-up "Guiding for Future", ist als Investorin und Mentorin für Gründerinnen unterwegs und steht mit ihren syrischen Pflegesöhnen Ahmad und Mohamad in engem Kontakt.

"Wir können Zukunft"

In ihrem Buch "Wir können Zukunft" beschreibt Vera Schneevoigt, warum sie fest daran glaubt, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben - und was wir dafür tun können. Außerdem verrät sie in SWR1 Leute, wie wir in Krisenzeiten optimistisch bleiben können.