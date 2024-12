Prof. Christine Joisten verrät, wie Sport und Ernährung uns helfen, gesund zu bleiben und wie Fitness für das ganze Jahr aussieht: Gesundheit und Genuss schließen sich nicht aus!

Gute Vorsätze für Gesundheit und Fitness?

Mit dem neuen Jahr halten die guten Vorsätze Einzug. Und so schnell wie sie getroffen wurden, verschwinden sie meist. Was braucht es, um Gesundheit und Genuss unter einen Hut zu bringen? Wie sieht Fitness für das ganze Jahr aus? Prof. Christine Joisten leitet die Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung an der Sporthochschule Köln. Wie wirken Sport und Ernährung zusammen? Wie viel Bewegung hält gesund? Das erklärt Prof. Christine Joisten in SWR1 Leute.

Das hilft gegen Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen

Prof. Christine Joisten engagiert sich bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft mit dem Schwerpunkt "Körperliche Aktivität im Kindes- und Jugendalter". Was insbesondere Kindern und Jugendlichen hilft, um nicht übergewichtig zu werden, verrät Prof. Christine Joisten ebenfalls in SWR1 Leute.