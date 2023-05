»Das Leben ist unfair, denn viele Leute werden schon schwerer, wenn sie einen Kuchen nur anschauen.«

So spitzt es Tim Hollstein zu, Mediziner am Institut für Diabetologie und klinische Stoffwechselforschung an der Kieler Uniklinik. Denn auch wenn man annehmen würde, dass Menschen mit den gleichen körperlichen Voraussetzungen die gleiche Masse Speck ansetzen müssten, zeigt die Forschung ein anderes Ergebnis.

»Trotz optimal kontrollierter Bedingungen – vergleichbare Energieaufnahme und körperliche Aktivität – nehmen einige Probanden durch Überernährung bis zu doppelt so viel Gewicht zu wie andere.«

Fünf Fakten zum Übergewicht

In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der krankhaft Übergewichtigen verdreifacht.

Bis 2030 werden weltweit etwa eine Milliarde Menschen krankhaftes Übergewicht haben.

Mit zunehmendem Gewicht steigt auch die Sterberate und das Risiko für Krankheiten.

Eine Fettleber entsteht nicht durch den Konsum von zu viel Fett, sondern durch zu viel Zucker.

Einen Reisekoffer voll Zucker - soviel konsumiert jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr: 23 Kilogramm.

Gibt es eine Art natürlichen Schutz vor Übergewicht?

Es scheint, als seien einige Menschen praktisch vor Übergewicht geschützt. Der Frage, ob es zwei unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt, ist Tim Hollstein bereits in seiner Zeit in den USA an einem NIH-Institut in Phoenix nachgegangen.

»Dieser Stoffwechseltyp entscheidet nicht nur darüber, wie gut einer Gewicht verliert, sondern auch, wer einen Jo-Jo-Effekt hat oder nicht. Ich denke aber, dass der Stoffwechseltyp zu einem gewissen Maße auch veränderbar ist: Aber ich muss auch sagen, wir wissen es noch nicht.«

Jetzt suchen die Forscher nach weiteren Faktoren: Welchen Einfluss hat die Umwelt? Gibt es äußere Faktoren, die den Stoffwechsel in eine bestimmte Richtung programmieren?

»Das Körpergewicht wird zu ungefähr 50 - 70% genetisch festgelegt. Das heißt: Wenn man sich seine Eltern anschaut, dann kann man ungefähr schon sehen, wo man selbst auch landet.«

Warum dennoch jeder Mensch abnehmen kann und was die wichtigste Regel ist, das erklärt Tim Hollstein in SWR1 Leute.