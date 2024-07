Die Zahl von übergewichtigen Jungen und Mädchen steigt drastisch.

Der renommierte Bewegungsforscher Prof. Klaus Bös erstellt jährlich das Fitnessbarometer mit der Frage: "Wie fit sind die Kinder in Baden-Württemberg?" Die gute Nachricht: sie sind fitter als der bundesdeutsche Durchschnitt. Die Schlechte: Die Anzahl der übergewichtigen bzw. adipösen Kinder verdoppelt sich vom Kindergarten- zum Grundschulalter.

Übergewicht und Adipositas Übergewicht betrifft in Deutschland laut Robert-Koch-Institut rund zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen. Ein Viertel der Erwachsenen im Land sind von Adipositas betroffen, heißt: Sie sind stark übergewichtig. Die Weltgesundheitsorganisation sieht in der Adipositas den Hauptrisikofaktor, zum Beispiel dafür, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Aber auch das Risiko für das Auftreten von Krebserkrankungen erhöht sich durch Übergewicht. Besonders gefährlich und oft unterschätzt: ein zu hoher Gehalt an Bauchfett. Auch der begünstigt das Auftreten von Herzkrankheiten, Diabetes und die Gefahr, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Die häufigsten Gründe für Übergewicht sind falsche Ernährung und ein Mangel an Bewegung. Aber oft sind die Ursachen auch viel komplexer.

Übergewichtige Kinder und Jugendliche: kein neuer Trend

Diesen Trend zum Übergewicht gibt es schon lange. Denn kindliche Adipositas hat stark zugenommen in den vergangenen Jahrzehnten, mit gravierenden negativen gesundheitlichen Auswirkungen. Laut der Deutschen Adipositas Gesellschaft (DAG) erkennt das deutsche Gesundheitssystem Adipositas nicht als Krankheit an, die WHO hingegen sieht das anders. Der Streitpunkt: Die einen bewerten nur die Folgen als Krankheit, die anderen sehen durch Adipositas selbst schon eine große Einschränkung im Alltag und starken subjektiven Leidensdruck, so die DAG.