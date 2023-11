Vor WM und EM: Wo steht der Handball heute in Deutschland?

Im November 2023 startet die Handball WM der Frauen, im Januar 2024 die EM der Männer. Welchen Stellenwert hat Handball heute in Deutschland, DHB Sportvorstand Axel Kromer?

Heute ist Axel Kromer Handball-Funktionär als Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB). Früher hat er selbst erfolgreich Handball gespielt: mit dem TV Kornwestheim in der 2. Bundesliga, mit dem VfL Pfullingen ist er eine Spielklasse aufgestiegen. Danach blieb er seinem Sport als Coach in Herrenberg und als Auswahltrainer des Handballverbandes Württemberg treu. Als Axel Kromer Handball-Baden-Württemberg zu klein wurde, ging er hinaus in die Handball-Welt. Nach seiner Tätigkeit als Nachwuchskoordinator beim Deutschen Handballbund gewann er als Co-Trainer an der Seite von Teamchef Dagur Sigurdsson mit den Deutschen Männern den Europameister-Titel.

Porträt: Vorstand DHB Axel Kromer

Handball in Deutschland: Immer noch eine Randsportart?

Die triumphierenden Handballspieler haben immer mehr begeisterte Fans zu ihren Spielen gelockt. Gleichzeitig steht die Kommerzialisierung des Fußballs zunehmend in der Kritik. Schafft es der Handball, in Sachen Beliebtheit zum Fußball aufzuschließen? Kromer ist bei dieser Frage zwar zurückhaltend, sagt aber: Deutschland war und bleibt ein Handball-Land.

Wir freuen uns über Jeden, der sagt: Die Handballer präsentieren das, was uns als Sportnation begeistert: Leidenschaft, Teamgeist, Fokussierung auf den Erfolg, nicht abgehoben zu sein, Bodenständigkeit. Das sind Dinge, die teilweise beim Fußball kritisiert werden, das ist nicht unser Thema. Wir sind stolz drauf, dass unsere Jungs und Mädels so sind, wie sie sind. Und wenn sie sportlich erfolgreich sind, natürlich noch umso mehr.

Handball WM und EM: Wie sind die Chancen?

Jetzt stehen die nächsten Handball-Großereignisse an und Axel Kromer ist als Sportvorstand des DHB in anderer Verantwortung. Von Ende November an spielen die Frauen bei der WM in Dänemark, Schweden und Norwegen um den Titel und um ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris. Im Januar werden dann die Deutschen Handball-Männer für das erste Sport-Highlight 2024 verantwortlich sein: die Europameisterschaft in Deutschland, unter anderem mit dem Spielort Mannheim.

Wir erwarten, dass wir die Euphorie weiter schüren mit tollen Auftritten und guten Ergebnissen, wissen aber sehr wohl, dass wir aktuell in der Weltrangliste nicht ganz oben stehen.

Wünschenswert ist es, dass die EM-Schale das Land nicht verlässt und die Handballer, wie vor dann acht Jahren, erneut Europameister werden. Der gebürtige Ludwigsburger Axel Kromer hat sicher nichts dagegen.