Der 83-jährige Hans Andreas Bloss überlistet den inneren Schweinehund mit dem Wissen, dass schon wenig Bewegung hat einen großen Effekt hat. Hier verrät er sein Geheimrezept.

Selbst mit 84 noch fit wie ein Turnschuh: Sportwissenschaftler Hans Andreas Bloss. privat

Gesund und fit bis ins hohe Alter

Die meisten von uns haben wohl den Wunsch, bis zum letzten Tag im Leben fit zu sein. Doch dafür sollten wir auch etwas tun. Hans Bloss ist da das beste Beispiel. Der Mann ist Sportwissenschaftler und 84.

»Bewegung ist die beste Gesundheitsvorsorge.«

Wann wir mit der Bewegung beginnen, ist egal. Sobald wir aber anfangen, uns regelmäßig etwas intensiver zu bewegen, verfügen wir über mehr Energie, Lebendigkeit und Vitalität. Es muss nicht gleich der höchste Berg der Welt sein. Kopf und Herz lassen sich durch Bewegung in Einklang bringen. Auch Rückenschmerzen lassen sich so langfristig vermeiden.

Sollte man im Fitnessstudio Sport machen?

Um sich zu bewegen, muss man nicht zwangsläufig ein Abo in einem Fitness-Center abschließen. Tägliches Spazierengehen kann schon helfen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO helfen schon 10.000 Schritte am Tag, um gegen Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankung, Diabetes und Übergewicht vorzusorgen.

4 von 5 Kindern und Jugendlichen bewegen sich zu wenig

Die WHO empfiehlt Kindern und Jugendlichen, sich mindestens eine Stunde am Tag zu bewegen. Erschreckend ist, dass 80 Prozent dieser Altersgruppe in Deutschland dies nicht erfüllen.

Wie überwinde ich den inneren Schweinehund?

Die größte Hürde ist auch die erste: der innere Schweinehund. Deshalb rät Hans Bloss sofort loszulegen und nicht erst nächste Woche, alles in Maßen - und nicht zu vergessen, sich auch nach der Bewegung zu belohnen.