In der Handball Bundesliga der Frauen (HBF) sind Vereine aus BW an der Spitze. Mit dabei: Die Nationalspielerinnen Antje Döll (SG BBM Bietigheim) und Maren Weigel (TuS Metzingen).

Maren Weigel (TusSies Metzingen #22) gegen Antje Doell (SG BBM Bietigheim #5) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto

Handball Frauen: Vereine immer professioneller

In der Handball-Bundesliga der Frauen ist Baden-Württemberg mit vier Vereinen vertreten, Bietigheim und Metzingen gehören sogar zur Spitze. Die beiden Vereine sind ein Beispiel dafür, wie der Sport über die letzten Jahre immer professioneller wurde: Nur sieben Jahre nach dem Aufstieg der Bietigheimerinnen in die erste Liga feierten sie den Gewinn der Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft. Inzwischen haben sie die Liga bereits drei Mal gewonnen.

DHB Pokal der Frauen: Metzingen gegen Bietigheim

Das nächste Handball-Highlight der Frauen ist das Final-Four-Turnier um den Deutschen Pokal an den ersten beiden Apriltagen. In diesem Rahmen werden sich auch Metzingen und Bietigheim im Halbfinale gegenüberstehen – ein Duell der Nationalspielerinnen Maren Weigel auf Metzinger Seite und Antje Döll für Bietigheim. Das "Eins gegen Eins" der beiden gibt es dagegen nur in SWR1 Leute.