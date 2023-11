per Mail teilen

Dressurreiterin Isabell Werth gewann 1992 ihre erste Medaille im Reitsport, heute gilt sie als Legende. Sie bildet ihre Pferde selbst aus und zählt mit 54 Jahren weiter zur Weltspitze.

Isabell Werth: Legende im Dressurreiten

Diese Frau darf man getrost als Legende des Reitsports bezeichnen: Isabell Werth ist die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt. Bei den Europameisterschaften im Dressurreiten im September 2023 in Riesenbeck, zeigte sie mit Silber im Teamwettbewerb und einem beeindruckenden 5. Platz im Einzelwettbewerb, dass sie auch mit 54 Jahren weiterhin zur absoluten Weltspitze gehört. Ihre bisherige Bilanz: 7 Mal Olympiasiegerin bei insgesamt 12 Olympischen Medaillen, 9 Mal Weltmeisterin, 21 Mal Europameisterin und 14 Mal Deutsche Meisterin. Werth hat so viele Medaillen gewonnen wie keine andere Reiterin auf der Welt.

Porträt: Dressurreiterin Isabell Werth

Erste Medaille im Dressurreiten 1992

Entdeckt wurde Isabell Werth im Alter von 17 Jahren in ihrer Heimat am Niederrhein, es war der Beginn einer beispiellosen Karriere. Das erste Olympische Gold gab es 1992 mit der Mannschaft in Barcelona. Seitdem ist sie aus dem Dressur-Reitsport nicht mehr wegzudenken. Nach ihrem Juraexamen im Jahr 2000 und ein paar Jahren im Beruf als Juristin entschied sich Isabell Werth 2004 bewusst für den professionellen Pferdereitsport.

"Gigolo" und andere: Werth bildet ihre Pferde selbst aus

Ihre Pferde bildet Isabell Werth im eigenen Ausbildungsstall selbst aus. Dort stehen mehrere Spitzenpferde – ihr vielleicht berühmtestes Pferd: "Gigolo". Mit ihm (1983-2009) feierte sie ihre größten Erfolge.

Erinnerung an Isabell Werths Pferd "Gigolo"

Dressurreiterin Isabell Werth bei den "German Masters" in Stuttgart

Jetzt kommt Isabell Werth zu den "German Masters" nach Stuttgart, Baden-Württemberg. "Passion, Geduld und Demut", das waren und sind für sie die Tugenden, die hinter ihrem Erfolg stehen. Wie sie diese Begriffe lebt, welchen Weg sie gegangen ist, wer ihre wichtigsten Wegbegleiter waren und wie dieses ganz besondere Verhältnis einer Ausnahmereiterin zu ihren Pferden aussieht, darüber sprechen wir mit Isabell Werth in SWR1 Leute.