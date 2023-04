per Mail teilen

Heiko Potthoff

Über 20 Jahre war Kim Bui als Kunstturnerin aktiv und auch ziemlich erfolgreich: Sie ist vielfache Deutsche Meisterin, EM-Medaillengewinnerin und mehrfache Teilnehmerin bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

So hoch ist der Leistungsdruck im Sport

Für den Sport hatte Kim Bui bislang in ihrem Leben alles andere untergeordnet. Regelmäßiges hartes Training war bekannt. Nach ihrer Karriere machte sie deutlich, was noch alles dazu gehörte und prangerte Missstände im Leistungssport an.

Kim Bui auf Instagram über die Härte im Leistungssport: "Tränen zählen nicht"

Sex Verbot mit ihrem Freund

So habe Bui etwa Grenzüberschreitungen des Trainerstabs erleben müssen. Es hat Ansagen gegeben, auf Sex mit ihrem Freund zu verzichten, da dies dem Erfolg schade.

»Es ist nicht in Ordnung, wie mit mir umgegangen wurde.«

Essstörungen im Leistungssport

Zusammen mit der früheren Biathletin-Weltmeisterin Miriam Neureuther hat sie dazu noch in der ARD-Dokumentation "Hungern für Gold" auf das Problem von Essstörungen im Leistungssport hingewiesen. Alles in allem bilanziert Kim Bui ihre Zeit als Spitzensportlerin als Quälerei.