Norbert Nachtweih war Profi-Fußballer in der DDR. 1976 schaffte er die Flucht über Istanbul in den Westen. Er spricht darüber, wie ihm das gelang und wie es ihm danach erging.

Ich liebe mein Land, wo ich aufgewachsen bin, die Menschen dort und vor allem meine Familie. Aber ich musste mich entscheiden. Entweder für das eine Leben oder das andere. Für eine von zwei Welten.

So sagt es Norbert Nachtweih, der 1976 bei einem Spiel von Istanbul in den Westen flüchtete. Die Fahrt über die Galata-Brücke am 16. November 1976 ist die erste Republikflucht eines DDR-Profi-Fußballers in den Westen.

Aus der DDR zu Eintracht Frankfurt und Bayern München

Bei Eintracht Frankfurt und Bayern München wird Norbert Nachtweih schnell einer der erfolgreichsten Bundesligaspieler. Warum ihn die Schatten seiner Flucht einholen und ihm ausgerechnet Wolf Biermann bei seiner waghalsigen Flucht geholfen hat, das erzählt Norbert Nachtweih in SWR1 Leute.