Deniz Yücel saß selbst in türkischer Haft – aufgrund seiner journalistischen Arbeit. Mit ihm sprechen wir über die Lage in der Türkei und die Verhaftung von Ekrem Imamoglu.

Ekrem Imamoglu von der sozialdemokratischen CHP-Partei war und ist der größte politische Kontrahent des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Seit der Verhaftung des inzwischen ehemaligen Istanbuler Bürgermeisters am 19. März gehen in der Türkei Hunderttausende auf die Straße und protestieren gegen Präsident Erdogan. Die Polizei geht dabei hart gegen die zumeist jungen Protestierenden vor. Imamoglu werden Korruption, sowie die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Durch den Zeitpunkt der Verhaftung kurz vor der geplanten Ernennung durch seine Partei zum Präsidentschaftskandidaten steht eine politisch motivierte Verhaftung Imamoglus im Raum. International wächst die Sorge, dass die Demokratie in der Türkei ernsthaft in Gefahr ist.

Deniz Yücel über die Verhaftung Imamoglus

Auch Deniz Yücel sieht in der Verhaftung Imamoglus eine politisch motivierte Aktion. Der deutsch-türkische Journalist und Publizist arbeitet seit 2015 als Korrespondent für die Tageszeitung "Welt" und berichtet aus der Türkei. Er kann nachvollziehen, in welcher Situation sich Ekrem Imamoglu aktuell befindet. Yücel saß wegen seiner journalistischen Arbeit zwischen 2017 und 2018 insgesamt 367 Tage in türkischer Haft. Eine Anklage gab es nicht.

Mit Deniz Yücel blicken wir in SWR1 Leute auf die Proteste und die aktuelle Lage in der Türkei und analysieren, welche Auswirkungen sie auf die politische Entwicklung und die Demokratie in der Türkei haben könnten.