Sänger Campino ist das Gesicht der Punkband "Die Toten Hosen". In SWR1 Leute verrät er, wie die Band vor 40 Jahren in der DDR die Stasi an der Nase herumgeführt hat.

Sendung am Mi. , 13.4.2022 10:00 Uhr, Leute, SWR1 Baden-Württemberg