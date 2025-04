per Mail teilen

Winfried Schäfer "hat noch lange nicht fertig". Die Trainerlegende, bekannt für Karlsruhes UEFA-Cup-Wunder und Kameruns Afrika-Cup-Triumph, will nun Ghana zum Erfolg führen.

Als KSC Trainer wurde Winfried Schäfer zur Legende

Der Trainer ist nur so stark, wie ihn der Vorstand macht.

Über 12 Jahre lang trainierte Winfried "Winnie" Schäfer den Karlsruher SC, unvergessen: das 7:0 "Wunder vom Wildpark" gegen den FC Valencia 2.11.1989. Schäfer blieb bis 1998 Trainer in der Fächerstadt. Später trainierte er kurz den VfB Stuttgart und viele Vereine im entfernten Ausland, darunter in Aserbaidschan oder im Iran.

Ich muss ein Riesenkompliment an den VfB machen, aber auch an Trainer Hoeneß. Man sieht, wie sie mit dem Trainer umgehen: Nach dem Spiel, nach der Auswechslung, da gibt es keine traurigen Gesichter. Er macht das unheimlich gut. Ich glaube, er ist ein Teil dieser Mannschaft.

Winfried Schäfer: ein Leben für den Fußball

Als aktiver Fußballprofi kickte er für Mönchengladbach, Offenbach und natürlich auch in Karlsruhe. In seiner langen Karriere hat er viel erlebt. Im Januar 2025 feierte Winnie Schäfer seinen 75. Geburtstag, im besten Rentenalter ist er aber noch lange nicht. Und immer noch mit dem Willen, dazu zu lernen.

Fußball ist ja nicht nur zum Schauen. Für den Trainer auch zum Lernen: Was gibt es Neues, was haben die anders gemacht?

Ziel mit der Nationalmannschaft von Ghana: die WM Qualifikation

Gerade erst gab er sein Comeback in die Fußballwelt bekannt: Als Berater und Direktor der Fußballnationalmannschaft von Ghana will er den Fußball in dem westafrikanischen Land weiterentwickeln. Oberstes Ziel: Die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2026 . Der Weg scheint machbar - er hat die Mannschaft aus 6-facher Erfolglosigkeit binnen kurzem bereits zu ersten, viel versprechenden Siegen verholfen.

Ghana ist ein Fußball-Land, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war ja auch in Kamerun, aber Ghana ist noch extremer: Da gibt’s nur Fußball!

Der Fußball Weltenbummler: mit 75 ist noch lange nicht Schluss

Zuletzt war Winfried Schäfer knapp drei Jahre ohne Engagement gewesen – für den Fußballenthusiasten kein Zustand:

Die Erfahrungen, die ich über Jahre gesammelt habe, sind unbezahlbar.

Jetzt geht es wieder los für ihn. Welche Erfahrungen der Weltenbummler Schäfer auf seinen Stationen gemacht hat, warum ihn der Drang zum Fußball noch nicht verlassen hat und was den Karlsruher SC für ihn so besonders macht, das alles und mehr sind Themen mit Winfried Schäfer.