Martin Florack | Politikwissenschaftler

Anfang Mai soll Friedrich Merz als Bundeskanzler vereidigt werden. Bis dahin müssen die Regierungsparteien dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die CDU will auf einer Sitzung im Bundesausschuss über den Koalitionsvertrag entscheiden, die CSU billigte ihn bereits.

Wie entscheidet sich die SPD?

Bei der SPD sollen die Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Aktuell sorgt der Koalitionsvertrag für heftige Debatten. Und wer wird welche Regierungsämter übernehmen?

In SWR1 Leute gibt Politikwissenschaftler Martin Florack eine Einschätzung ab, was aus dem Koalitionsvertrag herauszulesen ist und wer welche Posten in der Bundesregierung übernehmen soll. Prof. Martin Florack lehrt und forscht an der Uni Duisburg-Essen und ist Wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des Wissenschaftscampus NRW in Oberhausen.