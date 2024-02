Stanley Ratifo: Fußball und Rap zwischen Pforzheim und Mosambik

Der rappende Fußballer spielt in der Nationalmannschaft von Mosambik

Der Spagat gehört in Stanley Ratifos Leben anscheinend dazu. Musik macht er schon ganz gerne, kann aber von seinem Rap allein nicht leben. Fußballspielen kann er noch deutlich besser - und so läuft Ratifo in der fünften Liga für den 1. CfR Pforzheim auf, obwohl er vor Jahren auch beim 1. FC Köln vor dem Sprung in die Profimannschaft stand.

Außerdem spielt der in Halle an der Saale geborene Ratifo für das Heimatland seines Vaters, Mosambik, in der Nationalmannschaft und kam zuletzt auch beim Afrika-Cup zum Einsatz. Nach dem Duell mit dem Ägypter Mo Salah vom FC Liverpool geht es demnächst in der Oberliga Baden-Württemberg für Stanley Ratifo gegen Mutschelbach.