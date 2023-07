Ratiopharm Ulm gewinnt die Basketball-Meisterschaft. Coach Anton Gavel führt das Team erstmals in der Vereinsgeschichte zum Titel. In SWR1 Leute spricht er über den Weg zum Erfolg.

»Das ist enorm und besonders, es ist mein erster Titel als Coach.

Damit hat keiner gerechnet.«

Erstes Jahr als Trainer, erster Titel. Es könnte wirklich schlechter laufen für Basketballer Anton Gavel. Seine Ulmer gingen wirklich nicht im Ansatz als Favoriten in die Play-Offs, warfen dann aber die großen Teams aus München und Berlin raus, um sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Meisterpokal zu sichern.

»Die Jungs haben über die gesamten Playoffs unglaubliches Herz und dicke Eier gezeigt.«

Basketball: Ulm feiert Deutsche Meisterschaft

Die Ulmer Basketballer werden im Juni 2023 erstmals Deutscher Meister. Durch einen Sieg in Spiel vier gegen Bonn holten sich die Ulmer in heimischer Halle den Titel. Danach wurde gefeiert - aber so richtig: Konfettiregen in orange, weinende Verantwortliche, aufs Parkett stürmende Fans. Die Stadt war im Basketball-Ausnahmezustand.

Anton Gavel: Stationen in Karlsruhe und Ulm

Auch für den Trainer Anton Gavel war das ein historischer Moment. Erfolgreich war er schon als Spieler, gewann mit Bamberg und dem FC Bayern München Basketball mehrmals Meisterschaft und Pokal. Geboren im slowakischen Kosice kam Anton Gavel mit 15 Jahren nach Baden-Württemberg, spielte für die BG Karlsruhe und machte in der Stadt auch sein Abitur.