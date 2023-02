per Mail teilen

Wie ist Chinas Haltung zum Krieg gegen die Ukraine und zu Russland? Prof. Klaus Mühlhahn analysiert rund um den Jahrestag des russischen Einmarschs die chinesische Politik.

»China hat die Absicht, zu einer Beendigung des Krieges beizutragen.«

Hat China Einfluss auf Friedensverhandlungen im Ukraine Krieg?

Prof. Klaus Mühlhahn ist im Augenblick viel beschäftigt: Der Sinologe ist Lehrstuhlinhaber für moderne China-Studien und Direktor der Zeppelin Universität in Konstanz. Er schaut gespannt nach Peking, ob und wie China am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine einen Friedensplan für die Ukraine präsentiert.

»Es ist mir selbst ein Rätsel, was China vorschlagen will und ganz ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ein solcher Vorschlag irgendeine Chance auf Erfolg hat.«

Liefert China Waffen nach Russland?

Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass China Russland nicht nur politisch in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützt, sondern auch direkt oder indirekt Waffen oder Militärtechnik an Russland liefert.

China bezieht keine eindeutige Position gegen Russland

Bisher hat China den Angriff Russlands auf die Ukraine nicht verurteilt. Auf der Münchener Sicherheitskonferenz am 17. Februar warnte China bestimmte westliche Staaten, weiter mehr Waffen an die Ukraine zu liefern. Zusätzlich kompliziert wird die Lage durch die Sichtung und Zerstörung eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über dem Luftraum der USA. Die Angelegenheit hatte zuletzt zu diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Großmächten geführt.

Unidentifizierte Spionageballons und Chinas Haltung zu Taiwan

Und dann ist da auch noch das drohende Szenario eines Einmarschs Chinas in Taiwan. Mit dem Chinaexperten Klaus Mühlhahn besprechen wir in SWR1 Leute, welche Chancen dem Friedensplan Chinas für die Ukraine eingeräumt werden können und wie sich die Außenpolitik Chinas in den letzten Jahren entwickelt hat und wohin sie sich noch entwickeln wird.