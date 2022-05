Weltmacht China

Bis 2049 will China in allen Zukunftsbranchen Weltmarktführer werden. Mit Milliardenbeträgen kaufen sich chinesische Investoren in europäische Unternehmen ein – am begehrtesten ist Deutschland mit seinen vielen Technologieführern. Dazu die "Neue Seidenstraße", die gewaltigste Infrastruktur-Initiative aller Zeiten.

Krieg in der Ukraine: Beziehung China und Russland

Schon vor dem Ukraine-Krieg haben Russland und China ihre Beziehungen intensiviert. Wie sieht die strategische Partnerschaft zur Neuausrichtung der internationalen Machtstrukturen aus? Kann China die EU als Russlands Handelspartner ersetzen? Was steht für Peking auf dem Spiel, wenn es sich zu sehr an Russland bindet? Was bedeutet die enge Partnerschaft zwischen China und Russland für Europa? Welche politischen Konsequenzen ergeben sich für Deutschland?

All das beantwortet Christian Geinitz. Er ist seit 25 Jahren Wirtschaftsredakteur der FAZ und gilt als Spezialist für Transformations-Ökonomien. Er kennt sowohl die westliche als auch die östliche Seite der Globalisierung. Von 2009 bis 2014 berichtete er aus Peking, seit 2020 schreibt er für die FAZ aus Berlin.