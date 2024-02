CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen: Europas Sicherheit in Gefahr?

Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker Jonas Makoschey

Norbert Röttgen gehört zu den profiliertesten Außenpolitikern der CDU. Schon 1982 trat er - im Alter von 17 Jahren in die CDU ein, 10 Jahre später war er Vorsitzender der Jungen Union, ab 1994 im Bundestag, lange Hoffnungsträger und 2005 dann erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Partei. 2009 wurde er Bundesumweltminister. Er ist seit langer Zeit Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, dem er von 2014 - 2021 auch vorstand. 2022 bewarb er sich um den CDU-Vorsitz und unterlag dort gegen den aktuellen Parteichef Friedrich Merz. Norbert Röttgen ist eine gefragte Stimme in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik.

Der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf Europa

Selten war diese Expertise so gefragt wie heute. Seit inzwischen zwei Jahren tobt ein Krieg mitten in Europa und ein Ende ist nicht in Sicht. Weltweit spitzen sich militärische, wirtschaftliche und politische Konflikte zu. Aktuell bröckelt die Unterstützung der Ukraine durch den Westen vor allem an blockierten Hilfsgeldern im US-Kongress, aber auch in Deutschland wird um die militärische Unterstützung der Ukraine gerungen, während sich die militärische Lage für die Ukraine im Krieg aktuell weiter zuspitzt.

Gefahr für Europa nach US Präsidentschaftswahl?

Im November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an - unabhängig von deren Ausgang muss sich Europa schon längst Gedanken um eine eigene Sicherheitsarchitektur machen. Welche Gefahr für Europas Sicherheit geht von Russland wirklich aus? Was könnte eine erneute Präsidentschaft in den USA von Donald Trump für Deutschland und Europa bedeuten und welche Rolle sollte Deutschland nun außenpolitisch einnehmen? Diese Fragen diskutieren wir mit Norbert Röttgen in SWR1 Leute.