Wer wird der nächste US-Präsident? Der Amerikanist und Politologe Tobias Endler ordnet die Situation nach dem Super Tuesday ein.

Am 5. März entscheiden sich die Vorwahlen zur US-Präsidentschaftswahl. Beim sogenannten Super Tuesday finden in 14 Bundesstaaten gleichzeitig, u.a. in Florida und Texas, Vorwahlen der US-Republikaner und -Demokraten statt. Die Vorwahlen dürften sich an diesem Tag entscheiden. Die Kandidaten werden zwar erst auf den Parteitagen der Republikaner und Demokraten im Juli oder August gewählt, jedoch wird bereits jetzt heftig um die wahrscheinlichsten Präsidentschaftskandidaten diskutiert – den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und den Ex-Präsidenten Donald Trump.

Super Tuesday und Vorwahlen in den USA

Dr. Tobias Endler ist erfahrener Amerikanist und Politologe, er forschte und lehrte an der Universität Heidelberg, der Universität zu Köln und an der Yale University in den USA. Inzwischen arbeitet er als freier Publizist und hält Vorträge zu Themen wie Innen- und Außenpolitik in den USA und zu transatlantischen Beziehungen. Er ist Autor und Herausgeber von inzwischen 6 Büchern zum Thema. Endler ist immer wieder dann gefragt, wenn es um die US-Politik geht.

Wie werden sich die USA nach den Präsidentschaftswahlen innen- und vor allem außenpolitisch orientieren? Innenpolitisch sind die USA gespalten. Außenpolitisch ist schon länger eine Abkehr vom transatlantischen Verhältnis hin zu einer Konzentration auf China und den pazifischen Raum zu beobachten.

Neuer US-Präsident: Joe Biden oder Donald Trump?

Wird Donald Trump es erneut ins Weiße Haus schaffen? In Zeiten des Ukraine-Krieges ist das für Europa nicht weniger als eine wegweisende Richtungsentscheidung. Denn Donald Trump hat bereits angekündigt, im Falle seiner Rückkehr in das weiße Haus die militärischen Hilfen für die Ukraine drastisch einzuschränken. Schon jetzt blockiert ein Streit im US-Kongress die aktuellen Hilfen in Milliardenhöhe für das Land. Was könnte also Trumps Rückkehr als US-Präsident für die transatlantischen Beziehungen bedeuten? Und wie würde es mit dem inzwischen 81-jährigen Joe Biden im Falle eines zweiten Amtszeit weitergehen?

Das alles besprechen wir mit dem USA-Experten Tobias Endler in SWR1 Leute.