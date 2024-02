Pianist Igor Levit stammt aus einer jüdischen Familie, vereint Musik und Politik: So ist er international als Pianist gefragt und äußert sich immer wieder zur Lage in der Welt.

Musik ist kein Ersatz für Politik. Musik ist kein Ersatz für Aktivismus.

Igor Levit vereint beides – Musik und Politik. So ist er international als Pianist gefragt und äußert sich auch immer wieder zur Lage in der Welt. Mal kurz und knapp auf der Social Media Plattform X oder ausführlicher als Gast in TV-Talkshows. Nach dem Anschlag der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober hatte er das Grundvertrauen in die deutsche Gesellschaft verloren. Der Hass auf Juden sei nicht nur eine Bedrohung für ihn selbst, sondern für die Existenzgrundlage dieser Bundesrepublik, so Levit. Und er vermisse eine klare Positionierung seiner Künstlerbranche.

Der Starpianist Igor Levit spielte 14.01.2024 in Berlin ein Konzert zum Gedenken an die israelischen Hamas-Geiseln. picture-alliance / Reportdienste epd-bild | Christian Ditsch

Solidaritätskonzert: Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitismus.

Ende 2023 stellte Igor Levit das Solidaritätskonzert "Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitismus." auf die Beine. Dabei vereinte er zusammen mit Musiker und Schriftsteller Sven Regener von Element of Crime Menschen des öffentlichen Lebens aus den verschiedensten Bereichen: Unter anderem Die Toten Hosen, Moderatorin Dunja Hayali, Publizist Michel Friedman, Klimaaktivisten Luisa Neubauer oder Schauspielerin Katharina Thalbach. Eigentlich ein typischer Abend für Igor Levit. Einer seiner Leitsätze im Leben lautet "Passivität ist keine Option".