Ofer Waldman sucht den Dialog: Wie ist der Alltag einer Familie im Nahostkonflikt?

Der israelische Musiker Ofer Waldman sucht den Dialog. Er führt ihn mit Musik und mit Worten. Aktuelles Beispiel: sein Buch "Gleichzeit". Nach dem Angriff der Hamas auf Israel führt er darin mit der deutschen Dramatikerin Sasha Marianne Salzmann einen literarischen Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa. Außerdem spielte er in einem Orchester, das israelische und arabische Musiker vereint - das "West-Eastern Divan Orchestra". Es setzt sich für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts ein.

1999 kam Ofer Waldman aus Jerusalem nach Deutschland, spielte bis 2014 unter anderem im "Deutschen Symphonie-Orchester" und dem "Israel Philharmonic Orchestra". Er studierte in Jerusalem und Berlin und hat in Germanistik promoviert. Seit 2015 ist er als freier Autor tätig. Seit 2018 lebt Ofer Waldman mit seiner Familie wieder in Israel. In SWR1 Leute beschreibt er den Alltag einer Familie im erneuten Nahostkonflikt.