Eva Umlauf: als Zweijährige überlebte sie Auschwitz und den Holocaust

Als Kind im Konzentrationslager Auschwitz

In Auschwitz gehörte Eva Umlauf zu den Jüngsten. Als sie am 2. November 1944 mit ihrer Mutter in das Konzentrationslager der Nationalsozialisten deportiert wird, ist die in der heutigen Slowakei geborene Eva Umlauf noch nicht einmal zwei Jahre alt. Ihre Mutter ist damals im 4. Monat schwanger.

Knapp dem Tod in der Gaskammer entkommen

Nur zwei Tage vor der Ankunft von Eva und ihrer Mutter im KZ wurden noch Mütter mit Kindern in die Gaskammern getrieben und ermordet. Der Grund: die Rote Armee rückte bereits vor und die Vertuschungs-Versuche der Nazis waren in vollem Gange. Nur knapp entging Eva Umlauf dem Tod in der Gaskammer.

Die Erinnerungen an den Holocaust prägen bis heute

Später studiert Eva Umlauf in Bratislava Medizin und zieht in den 1960er Jahren mit ihrem Mann nach München. Sie wird Kinderärztin und Psychotherapeutin und Mutter von drei Kindern. 21 Jahre lang arbeitet sie als Kinderärztin.

An die Monate in Auschwitz bis zur Befreiung durch die Rote Armee im Januar 1945 kann sie sich nicht erinnern. Die Ereignisse aber prägen ihr Leben bis heute. Erst 2014, nachdem sie einen Herzinfarkt erleidet, beginnt sie, ihre Geschichte öffentlich zu teilen. Sie ist eine der jüngsten Holocaust-Überlebenden.

Als Zeitzeugin gegen den zunehmenden Antisemitismus

In SWR1 Leute sprechen wir mit Eva Umlauf über ihre bewegende Geschichte, jüdisches Leben heute und den zuletzt wieder zunehmenden Antisemitismus in Deutschland.