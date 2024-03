Fachkräftemangel: Wie werden Pflegeberufe attraktiver?

per Mail teilen

Pflegeberufe: chronisch überlastet, wenig Lohn, kaum Anerkennung

Pflegekräfte: Während der Corona-Pandemie wurden sie beklatscht und sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Doch fehlen in Deutschland derzeit mindestens 200.000 Pflegekräfte. Und wegen der zunehmenden Alterung der Gesellschaft werden es in den kommenden Jahren noch sehr viel mehr sein.

Chronische Überlastung, Zeitdruck, zu wenig Geld für zu viel Leistung und fehlende Anerkennung sind Gründe, warum mehr und mehr Pflegekräfte ihren Beruf verlassen. Wie sehen Maßnahmen aus, die den Pflegeberuf attraktiv machen? Wie sieht eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen aus und wie lassen sich junge Menschen für den Beruf in der Pflege gewinnen?

Wie sieht die Zukunft der Pflege aus?

Über all dies sprechen wir mit Christine Vogler, der Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Sie stammt aus Stuttgart, machte in Berlin eine Ausbildung zur Krankenschwester und studierte Diplom-Pflegepädagogik. Seit 2020 ist Christine Vogler Geschäftsführerin am BBG-Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Sie wurde als Pflegemanagerin des Jahres 2022 ausgezeichnet und ist Präsidentin des Deutschen Pflegerats.