Brexit: Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Ein Fehler, sagt Wirtschaftswissenschaftler Andrew Lee. Wieso, erklärt er in SWR1 Leute.

Vier Jahre ist Großbritanniens viel diskutierter Ausstieg aus der EU her. Andrew Lee ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und in Großbritannien geboren. Er betrachtet den Brexit volkswirtschaftlich und politisch als Fehler.

Lee bemängelt vor allem die Abwicklung: Es seien zu viele Versprechen gemacht worden, die nicht gehalten werden konnten. Deshalb war der Brexit seiner Meinung nach von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Am 4. Juli 2024 stehen in Großbritannien die Unterhauswahlen an. Der Labour-Partei wird ein sicherer Sieg vorhergesagt und Europas einst erfolgreichste Partei, die Tories, steht scheinbar vor dem vollständigen Zusammenbruch. In SWR1 Leute schätzt Andrew Lee die politische Lage Großbritanniens ein und welche Auswirkung die Wahl auf Europa haben könnte.