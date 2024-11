per Mail teilen

André Bodemann ist ein wichtiger Mann für unsere Sicherheit in Deutschland. Er setzt sich mit Fragen auseinander wie: Was passiert, wenn wir militärisch angegriffen werden?

Er ist einer von Deutschlands höchsten Soldaten - Generalleutnant André Bodemann. Als Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos ist er verantwortlich für den "Operationsplan Deutschland". Was passiert, wenn Deutschland militärisch angegriffen wird? Wie wären in einem solchen Fall die jeweiligen Zuständigkeiten geregelt? Das ist kein Horrorszenario, sondern gehört zur Realität.

Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir befinden uns schon lange nicht mehr im Frieden.

Wie steht es um den Frieden in Europa?

Spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine ist die europäische Friedensordnung gestört. Erstmals seit dem Kalten Krieg wird die Verteidigung in Deutschland neu aufgestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz rief vor zwei Jahren die Zeitenwende aus und versprach 100 Milliarden Euro für den Ausbau der Bundeswehr. Wirklich angekommen bei den Soldatinnen und Soldaten ist diese Zeitenwende aber noch nicht.

Einige Probleme rund um die Bundeswehr

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius möchte die 2011 abgeschaffte Wehrerfassung wieder einführen. Die Pläne dazu lagen auf den Tischen der Ampel-Koalition. Nach dem Ende der Regierung steht die Umsetzung dieses Modells aber in weiter Ferne. Problemzonen gibt es also einige rund um die Bundeswehr. Generalleutnant Bodemann muss mit dem arbeiten, was ihm zur Verfügung steht und die Aufstellung eines "Operationsplan Deutschland" ist dadurch nicht leichter geworden.