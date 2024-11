Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP ist zerbrochen. Wie es weitergeht, klären wir mit Evi Seibert, der Leiterin des ARD Hauptstadtstudios.

Man hatte damit gerechnet, dass die Wahl von Donald Trump dazu führt, dass die Deutschen sich ein wenig mehr zusammenreißen […] Dass da die deutsche Regierung die Reißleine zieht, damit haben wir nicht so gerechnet. Auf der anderen Seite war dieser Koalitions-Ausschuss ja schon lange angekündigt […] und man hat immer draufgekuckt und gedacht: Wird das halten?

6. November 2024: Viel Bewegung auf der politischen Bühne in Berlin. Die Regierungskoalition ist nicht mehr die, die sie die Woche zuvor noch war. Aus für die Ampel - Neuwahlen am Horizont. Olaf Scholz versucht zu retten, was noch irgendwie zu retten ist, wenn das überhaupt noch geht.

Wie kam es zum Ampel-Aus?

Die internationalen Termine des Bundeskanzlers wurden nicht aus dem Kanzler-Kalender gestrichen. Direkt am Tag nach dem Koalitions-Aus nahm Scholz am Europa-Gipfel in Budapest teil. Die Leiterin des ARD Hauptstadtstudios, Evi Seibert, reiste mit und stand in SWR1 Leute live Rede und Antwort. Fragen gab es viele: Wie kam es zum Bruch zwischen SPD und Grünen mit der FDP? Wie geht es weiter? Wird durch das Ampel-Aus auch die EU gelähmt?