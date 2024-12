Hans-Jakob Schindler ist Sicherheitsexperte und kennt die Bedrohungslage durch die Terrororganisation IS. Und er spricht darüber, was wichtig ist, um Anschläge zu verhindern.

Die Bedrohungen durch das Terrornetzwerk IS sind in den vergangenen Jahren größer geworden. Das Terrornetzwerk vergrößerte seine Ableger, bekam mehr Kämpfer und stärkere finanzielle Einnahmen. Sowohl in Syrien, im Irak und Westafrika hat der IS expandiert.

Wie können Anschläge des IS verhindert werden?

Der Anschlag in Moskau im März, die versuchten Anschläge auf Taylor Swift-Konzerte in Wien und der Anschlag in Solingen zeigen die verstärkten Aktivitäten des IS. Wie können Anschläge in Zukunft verhindert werden? Welche Rolle spielt dabei das Internet? Denn der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler sagt: "Online sind alle Terroristen allein."

Kampf gegen Terrorismus

Wie die aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus aussehen, das erklärt Hans-Jakob Schindler in SWR1 Leute. Hans-Jakob Schindler leitet das Counter Extremism Project, eine internationale Organisation, die das Ziel verfolgt, der Bedrohung durch extremistische Ideologien entgegenzuwirken.