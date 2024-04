Vom Kindersoldaten im Iran wurde Amir Kassaei zum "Enfant Terrible" der Werbebranche – von den Minenfeldern des Iran-Irak-Krieges kam der Werbe- und Marketingexperte nach Deutschland.

Kindersoldat im Iran

Man nennt ihn das "Enfant Terrible" der Werbebranche. Heute ist Amir Kassaei ein vielfach ausgezeichneter und erfolgreicher Unternehmer in der Werbebranche, unter anderem leitete er als Global Chief Creative Officer eine weltweit in über 80 Ländern tätige Werbeagentur. Dabei hatte sein Lebensweg eigentlich alles andere als Erfolg für ihn vorgesehen: Eine zunächst behütete Kindheit im Iran endete als Kindersoldat auf den Minenfeldern des Iran-Irak-Kriegs in den frühen 80er Jahren.

Werbe- und Marketing-Experte in Deutschland

Amir Kassaei flüchtete aus seiner Heimat und kam mit gerade einmal 15 Jahren über die Türkei nach Europa, allein und traumatisiert von den Schrecken des Krieges. Er machte sein Abitur in Wien und studierte in Frankreich Betriebswirtschaftslehre, um dann eine Bilderbuchkarriere in der Werbe- und Marketingbranche zu starten. Mit viel Fleiß und – wie er selbst sagt – "deutschen" Tugenden ging es für ihn bis ganz nach oben. Dass das alles auch seinen Preis hat, bleibt dabei häufig unerwähnt. In SWR1 Leute sprechen wir mit Amir Kassaei über seinen bewegten Lebensweg und was heute für ihn am meisten zählt.