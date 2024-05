Wo stehen wir aktuell in Baden-Württemberg und Deutschland im Kampf gegen die Mafia? Mafia-Experte Sandro Mattioli ist zu Gast in SWR1 Leute.

Mafia-Land Baden-Württemberg: die zweite Heimat der Mafia-Clans

Die Mafia: Inbegriff für das organisierte Verbrechen, Drogenhandel, Schmuggel, Erpressung und Gewalt. Die italienische Mafia mit ihren Clans, die das organisierte Verbrechen unter sich aufteilen, ist bei uns nicht nur am bekanntesten, sondern auch und gerade in Baden-Württemberg sehr stark vertreten.

Alle größeren italienischen Mafia-Clans wie "Cosa Nostra", "Camorra" oder "Ndrangetha" haben ihre meisten Mitglieder mutmaßlich in Baden-Württemberg. Sandro Mattioli recherchiert und arbeitet seit Jahren zur italienischen Mafia in Deutschland. Er hat Kronzeugen und Staatsanwälte getroffen, mit Ermittlern und Angehörigen von Mafia-Opfern gesprochen.

Wo stehen wir im Kampf gegen die Mafia?

Der Deutsch-italienische Journalist Sandro Mattioli wurde 1975 in Heilbronn geboren und ist ein gefragter Ansprechpartner für Politik und Medien für Fragen zur italienischen Mafia. Für den SWR Podcast "Mafia Land" stand er als Berater zur Seite. 2022 hatte Mattioli Versäumnisse bei der Bekämpfung der Mafia in Baden-Württemberg offengelegt. Seit 2012 ist er Vorsitzender des Vereins "mafianeindanke e.V." in Berlin, der sich für eine effektivere Bekämpfung organisierter Kriminalität einsetzt.

Wo stehen wir aktuell in Baden-Württemberg und Deutschland im Kampf gegen die Mafia und was treibt den Mann aus Heilbronn an, sich gegen die Mafia einzusetzen? Darüber sprechen wir mit Sandro Mattioli in SWR1 Leute.