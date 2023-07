Traumata: Wunden an der Seele, die das Leben gravierend beeinträchtigen

Trauma: wenn die Seele am Schmerz zerbricht

Dami Charf erlebte als Kind Schläge, Demütigungen und sexuelle Übergriffe in ihrer Familie. Viele Menschen zerbrechen an solchen Erfahrungen oder leiden ein Leben lang. Auch Dami Charf durchlebte schwierige Zeiten, doch sie fand für sich einen Weg. Sie wurde Trauma-Therapeutin. Zu Traumata zählen Kriegs-und Gewalterlebnisse. Aber auch emotionale Kälte zählt dazu. Hier unterscheidet Dami Charf zwischen Schock- und Entwicklungstraumata.

»Das Wort Trauma ist inzwischen so belastet, dass viele denken: "Ich bin nicht vergewaltigt worden, und ich war nicht im Krieg – dann habe ich mit Trauma nichts zu tun". Das ist aber leider überhaupt gar nicht so.«

Traumafolgen und wie wir sie bewältigen können

Die meisten Menschen haben leider etwas mit dem Thema "Trauma" zu tun, meint Dami Charf. Die Folgen seien oft am stärksten in unseren Beziehungen und in unseren Partnerschaften zu spüren: in einem Mangel an Intimität oder Nähe, viel Stress und Drama in der Beziehung oder dass man sich immer alleine fühle in der Beziehung.

Warum ist Mitgefühl mit sich selbst eigentlich so wichtig? Und was ist der Unterschied dazu, sich selbst zu bemitleiden?⁣

Traumabewältigung mit Körpertherapie

Dami Charf entwickelte eine körperorientierte Methode, um Betroffenen zu helfen. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, bietet Fortbildungen an und hat mehrere Bestseller veröffentlicht.