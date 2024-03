So kann sinnvolle Arbeit in Zukunft aussehen

Zur Zukunft der Arbeit und zu "New Work" gibt es viele schrille Ideen: Das Büro wird zum Spielplatz, die Firma zur Familie, die Chefin zum Chatbot. "Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück", findet Arbeitsforscher Hans Rusinek.

Das wahre Problem ist, dass wir die Chance verpassen, eine Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten, die unsere Zukunft auf diesem Planeten mitmeint.

So hängen Arbeitswelt und die Zukunft der Erde zusammen

Deshalb erforscht er, wie eine "enkeltaugliche Arbeitswelt" aussehen kann. Er bringt die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des Planeten radikal zusammen. Welche Denk- und Handelsbarrieren müssen überwunden werden? Das beschreibt er in seinem Buch "Work Survive Balance: Warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist".

Hans Rusinek ist Arbeitsforscher, Berater und Speaker. Er forscht an der Universität St. Gallen und ist Fellow im "Think Tank 30" des "Club of Rome Deutschland". Wie sinnvolles Arbeiten auf einem ächzenden Planeten aussehen kann, das beschreibt Hans Rusinek in SWR1 Leute.