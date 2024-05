Théo Boucart zur Europa Wahl: Wie stabil ist die EU?

Am 9. Juni dürfen die Menschen in Europa zur Wahl gehen. In SWR1 Leute beantwortet Théo Boucart die Frage: Wie stabil sind Europa und die EU?

privat Wir dürfen das Europäische Parlament wählen. Doch wie weit sind die grenzübergreifenden politischen Standorte Straßburg und Brüssel von unserem Alltag hier bei uns entfernt? Wie eng stehen die Länder im Kampf gegen rechten Populismus zusammen? Kommen wir zu einer einheitlichen Haltung zum Krieg in der Ukraine? Alles Fragen, die wir nicht allein mit einem Kreuz auf der Wahlliste beantworten können. Außerdem ist bei der Europawahl auch der Blick über Grenzen hinweg wichtig. SWR1 Leute-Gast Théo Boucart ist an der Universität Straßburg der Beauftragte für den deutsch-französischen Berufseinstieg und ist an der Hochschulkooperation am Oberrhein (EUCOR) engagiert. Also jemand, der ein Interesse an grenzübergreifender Zusammenarbeit hat. Boucart liegt auch etwa die Pflege elsässischer Sprache und Kultur am Herzen und er ist aktives Mitglied des Mouvement Européen, der Europäischen Bewegung Frankreich.