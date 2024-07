Joachim Lang arbeitet als Redakteur, Regisseur und Autor beim SWR. Seine Spiel- und Dokumentarfilme (Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm, George, Die Kunst zu leben, Die Deutschlandrevue) wurden mit den wichtigsten Film- und Fernsehpreisen ausgezeichnet. Thomas Weber ist Historiker und Professor für Geschichte an der Universität in Aberdeen. Er schrieb unter anderem über die Machtergreifung der Nationalsozialisten in "Als die Demokratie starb" und stand den Machern des Films "Führer und Verführer" beratend zur Seite.