Syrien: Wie geht es nach dem Sturz von Assad weiter?

Kristin Helberg war mehrere Jahre als Korrespondentin in Syrien. Und sie kann einschätzen: Was bedeutet der Sturz des Assad-Regimes? Wie geht es weiter in Syrien?

Für die Syrer ist das vergleichbar mit dem Fall der Mauer.

Dieser Satz ist in den letzten Tagen immer wieder gefallen. Auch ein anderer Vergleich mit der deutschen Geschichte wird jetzt immer wieder bemüht: "Für Syrien ist es die Stunde Null". Der Sturz des Assad-Regimes nach über 50 Jahren Diktatur in Syrien ist in der Tat bereits jetzt ein historisches Ereignis. Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg markierte der Einmarsch der Rebellen unter Führung der islamistischen HTS-Miliz in Damaskus am 8. Dezember den Schlusspunkt einer Diktatur, die von der herrschenden Assad-Familie mit zum Teil äußerster und unvorstellbarer Brutalität aufrechterhalten wurde. Das zeigen nicht zuletzt die Bilder der aus dem berüchtigten Saidnaya-Gefängnis in Damaskus befreiten politisch inhaftierten Menschen.

Diktatur in Syrien hat Spuren hinterlassen

Mehr als 50 Jahre Diktatur, Staatsmedien und Bespitzelung durch die syrischen Geheimdienste haben in dem Land Spuren hinterlassen. Das Land ist zu einem großen Teil zerstört und liegt wirtschaftlich am Boden. Eine politische Kultur ist so gut wie nicht existent. Zu groß war und ist die Angst, frei zu sprechen. Große Teile der syrischen, demokratischen Kräfte befinden sich im Ausland und haben wenig Einfluss.

Kristin Helberg: Lange Zeit Korrespondentin in Syrien

Seit dem 8. Dezember ist auch Kristin Helberg im Dauereinsatz. Die Nahost-Expertin gehört zu den profiliertesten Kennern Syriens und ist hier in Deutschland eine gefragte Gesprächspartnerin zum Thema. 1973 in Heilbronn geboren, war die studierte Politikwissenschaftlerin und gelernte Journalistin insgesamt sieben Jahre lang, von 2001 bis 2008, in Damaskus und berichtete von dort für deutsche Medien. Sie hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben.

Wie geht es weiter in Syrien?

Wie geht es jetzt weiter in Syrien? Sind die bisher positiven Zeichen der islamistischen Rebellengruppe HTS unter ihrem Anführer Abu Muhammad al-Dscholani , die in Syrien die Macht übernommen hat, auch mittelfristig verlässlich und belastbar? Wird es gelingen, ein stabiles politisches System aufzubauen – eine säkulare Gesellschaft unter Achtung ethnischer und religiöser Minderheiten zu schaffen und damit den Zusammenhalt Syriens zu garantieren? Welchen Einfluss werden ausländische Kräfte wie die Türkei, Russland, die USA oder Israel in Zukunft ausüben?