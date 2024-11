Ist das Motto in unserer heutigen Gesellschaft mehr Schein als Sein? Stehen Inszenierungen und Selbstvermarktung ganz oben? Das hat Politologe Martin Hecht analysiert.

Besteht unsere Gesellschaft aus Selbstdarstellern? Der Journalist und Politologe Martin Hecht ist den Selbstvermarktungsformen und Inszenierungen auf den Grund gegangen. Er analysiert in seinem Buch "Das geschmeidige Ich" die Formen der sozialen Verwandlung, die oft nur noch Strategien um mehr Macht und Influencer folgen.

Schein statt Sein

Er sagt: Mehr Bühne als heute war nie. Dabei geht es nicht nur darum zu zeigen, wer oder wie man ist, sondern darum, sich handfeste ökonomische Vorteile zu verschaffen. Denn das Klima in der offenen Gesellschaft wird rauer und alle treten gegen alle an. Über das Schein statt Sein und die Auswirkungen in der heutigen Zeit, berichtet Martin Hecht in SWR1 Leute.