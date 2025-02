Prof. Frank Brettschneider ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim. Er analysiert am Tag nach der Bundestagswahl Wahlausgang und Ergebnisse in Baden-Württemberg.

Universität Höhenheim / Carmen Moosmann Wer sind die Gewinner und Verlierer der Bundestagswahl? Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim ist unser Mann für Zahlen und Zusammenhänge: Gemeinsam mit dem Kommunikationswissenschaftler analysieren wir die Ergebnisse der vorgezogenen Bundestagswahl vom 23. Februar 2025. Wer sind die Gewinner und Verlierer der Wahl? Welche Partei stellt voraussichtlich den Kanzler oder die Kanzlerin? Und welche Koalitionen sind möglich, welche wahrscheinlich? Welche Koalititionen sind nach dieser Wahl wahrscheinlich? Noch nie hat es so viele Duelle, Quadrelle und Wahlarenen gegeben, wie in diesem kurzen Wahlkampf. Noch nie so viele Kanzlerkandidat:innen. Ob Scholz, Merz, Habeck, Weidel oder Wagenknecht am Ende als gefühlte oder echte Sieger aus der Wahl hervorgehen, wird sich zeigen. Wir sprechen darüber und analysieren die Bundestagswahl mit Frank Brettschneider.