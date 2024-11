Gesche Joost ist Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin und forscht am Weizenbaum Institut und am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zum Wandel der digitalen Gesellschaft. Ihr Thema ist die digitale Transformation der Gesellschaft. Gesche Joost studierte Architektur, Design und Rhetorik in Braunschweig, Köln und an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.