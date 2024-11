Der Journalist Isso Ehrich kennt die Sahelzone gut. Er war z. B. dort, als die Konflikte im Niger ausgebrochen sind. Und er spricht über europäischen Kolonialismus in Afrika.

Sahelzone: Was wir nicht wissen

Die Sahelzone ist seine Region. Über die berichtet Issio Ehrich besonders intensiv. Als Journalist und Fotograf. Der Berliner wurde zuletzt für seine Reportage "Generäle an die Macht" in der Wochenzeitung Die Zeit ausgezeichnet. In der Begründung hieß es, es sei eine sensationelle journalistische Leistung, dass Issio Ehrich mit dem Ausbrechen der Konflikte in Niger als erster Berichterstatter ins Land kam. Ehrich würde den Leserinnen und Lesern eine Welt aufzeigen, von der wir kaum etwas wussten.

Kolonialismus in Afrika

Der Autor beschäftigt sich auch mit dem Ende des europäischen Kolonialismus in Afrika und stellt die Frage: Ist er überhaupt beendet? Ehrich kommt zum Schluss, dass Afrikanerinnen und Afrikaner weiter unterdrückt werden und es mittlerweile europäischen Staaten um strategische Ressourcen wie Uran und seltene Erde geht.

"Putsch – Der Aufstand gegen Europas Kolonialismus in Afrika" heißt sein aktuelles Buch. Darum wird es genauso gehen, wie seine grundsätzliche Afrika-Liebe und seine Arbeitsweise, wenn Issio Ehrich zu Gast ist in SWR1 Leute.