Noch ist Donald Trump "president elect" - also gewählter, aber noch nicht amtierender Präsident. Doch heute in einer Woche wird er seinen ersten Tag im Weißen Haus schon hinter sich haben.

Was erwartet uns in Deutschland während seiner zweiten Amtszeit und worauf müssen sich die Menschen in den Vereinigten Staaten einstellen: in der Politik, in der Gesellschaft, an den Universitäten? Im diesem Teil der SWR-Aktuell Serie spricht Andreas Böhnisch mit David Coury. Er ist Deutsch-Professor an der Universität von Wisconsin in Green Bay und hat gerade mehrere wissenschaftliche Artikel über rechtspopulistische Parteien in Deutschland veröffentlicht.