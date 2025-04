Arye Sharuz Shalicar: Der Nahost-Konflikt aus Sicht der israelischen Armee

Arye Sharuz Shalicar gilt als deutsches Gesicht der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. In SWR1 Leute sprechen wir mit ihm über die andauernden Kämpfe zwischen Hamas und Israel.

Der Konflikt im Nahen Osten kommt nicht zur Ruhe: Die islamistische Hamas greift weiterhin Israel an und auch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen gehen weiter. Seit dem groß angelegten Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 versucht Arye Sharuz Shalicar in deutschen Medien die Handlungen der israelischen Armee zu erklären.

Der Sohn iranischer Juden wurde in Göttingen geboren, wuchs in Berlin-Wedding auf und lebt seit 2001 in Israel. Seine Erfahrungen als Jugendlicher schrieb er auf: Sie wurden in "Ein nasser Hund" verfilmt. Er erlebte antisemitischen Hass und sagt:

Für die Deutschen war ich ein Kanake, für die Muslime ein Jude und für die Juden ein krimineller Weddinger.