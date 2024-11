Streit und Konflikte sind allgegenwärtig – in Politik oder sozialen Netzwerken. Wir fragen Andreas Zick: Woher kommt die Wut und der Hass? Und können wir Konflikte noch lösen?

Am 15. November wird SWR1 Leute live auf der Bühne in Tübingen zu Gast sein. Der Grund: Die Science & Innovation Days – in diesem Jahr unter der Überschrift: "Besser streiten. Gemeinsam arbeiten wir daran." Gast ist der Friedens- und Konfliktforscher Professor Andreas Zick. Er leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld.

Können wir noch Konflikte lösen?

Streit in der Regierungskoalition, Hass im Netz und eine verunsicherte Mitte der Gesellschaft: Geht uns die Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktlösung verloren?

In einer gesellschaftlich aufgeheizten Krisenzeit bedarf es im Streit noch viel mehr einer Toleranzkultur, die auf der Anerkennung der Würde des Anderen beruht.

Wie können wir denn den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken? Woher kommt diese Wut, der Hass und die Bereitschaft, sich gegenseitig so massiv abzuwerten? Und haben wir noch eine Chance auf konstruktive Konfliktlösung? In SWR1 Leute suchen wir zusammen mit Andreas Zick nach Antworten, wie wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken können.

Ihr könnt in Tübingen live dabei sein

Ihr wollt live bei der beliebten Radio-Sendung dabei sein? Bei den Science & Innovation Days geht das! SWR1 sendet das Gespräch live aus Tübingen. Sichert euch einen Platz im #SIDays24-Festivalzentrum.