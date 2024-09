Philosophin Svenja Flaßpöhler: Was ist Streit?

Svenja Flaßpöhler hat ein großes Thema: Streit. Aber was ist das überhaupt? Und was hat Streit mit Macht zu tun? Darüber spricht sie in SWR1 Leute.

"Der Atem stockt. Im Magen liegt ein Stein, der immer größer wird. Es ist, als würde man selbst ein wenig sterben." So hat Svenja Flaßpöhler den Streit zwischen ihrer Mutter und ihrem Stiefvater erlebt. Was ist Streit? Wo ist der Unterschied zu Diskurs? Und was hat Streit mit Macht zu tun?

Svenja Flaßpöhler stellt all diese Fragen in ihrem Essay "Streiten" in dem sie klug analysiert, wie die Philosophie von Kant bis Habermas Streit definiert. Und, wie sie selbst Streit erlebt oder nicht erlebt hat und was es heißt, eine umstrittene Philosophin zu werden. Über ein flammendes Plädoyer für Lebendigkeit, Mut und den Eros des Ringens, berichtet Svenja Flaßpöhler in SWR1 Leute.