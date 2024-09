per Mail teilen

Wie AfD und BSW die politische Landschaft verändern und ob eine sog. Brombeer-Koalition denkbar ist, darüber sprechen wir mit Politikwissenschaftler Michael Edinger kurz vor der Wahl in Brandenburg.

Bisher waren uns aus der Politik die große Koalition, die Ampel- oder eine Jamaika-Konstellation der Parteien bekannt. Jetzt taucht seit den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen auch eine Brombeer-Koalition in den Diskussionen auf, bestehend aus CDU, SPD und BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht).

Umfrage-Trend vor der Wahl in Brandenburg

BSW und AfD verändern die Politiklandschaft

Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat die politische Landschaft in Deutschland verändert, so wie es vorher bereits die AfD getan hat.

Der Politikwissenschaftler der Uni Jena, Michael Edinger, setzt sich seit Jahren mit den politischen Veränderungen auseinander, auf Bundesebene und speziell in Thüringen.

Entscheidend und herausfordernd für die seit Jahrzehnten etablierten Parteien ist es, wie mit den neueren Parteien umgegangen wird. Wird eine Zusammenarbeit mit dem BSW kategorisch abgelehnt? Sollte die AfD nicht auch mal die Regierungsverantwortung übernehmen? Die politische Landschaft ist im Wandel und Michael Edinger kann dabei helfen, sie zu verstehen.