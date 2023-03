per Mail teilen

Bin ein Meenzer mit hessischem Migrationshintergrund und mit besonderer Liebe zum Radio. Optimist und Frohnatur.

Geboren – wann und wo?

In Bad Soden am Taunus - in den 70ern

Mein Leben vor SWR1 ...

... hatte schon ganz lange, ganz viel mit Radio und noch viiiieeeel länger mit Journalismus zu tun.

Das ist typisch für mich ...

... fast immer positive Gedanken und jeden Tag ganz viel lachen.

Für mich ist der beste Ort zum Radio hören ...

Ganz klassisch in der Küche.

Wollte zu SWR1, weil ...

... da mein Radioherz höher schlägt.

Die wichtigen Dinge außerhalb von SWR1...

Partner, meine Family, Freunde, Musik, Filme und Serien, Laufen und Fitness, Portugal, Mainz.

Meine Lieblingsband ...

Oh das ist schwer - zum Beispiel die deutsche Synth-Band Camouflage.

... und wenn ich dort mitspielen könnte, wäre ich am liebsten:

Der Sänger!

Mein Tipp gegen schlechte Laune ...

... miese Laune ist verlorene Lebenszeit.

Ich kann nicht verzichten auf ...

Kaffee am Morgen!

Meine Zeit waren die 80er, weil ...

... die Pop-Szene unfassbar kreativ gewesen ist.

Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sehe ich...

... dass der mal wieder abgetaut werden müsste.