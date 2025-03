Wie sich Europa wirtschaftlich und politisch organisieren muss und welche Signale aus den USA weiterhin zu erwarten sind, darum geht es in SWR1 Leute mit USA-Experte Tobias Endler.

Es war ohne Zweifel eine Zäsur, ein historisches Ereignis in bisher nicht gekannter Form: Der Eklat im Weißen Haus beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 28. Februar 2025 und der nachfolgende Stopp US-amerikanischer Waffenlieferungen in die Ukraine. Dies wird in Europa als mögliches Ende der US-amerikanischen Sicherheitsgarantien für den gesamten Kontinent interpretiert. Es geht sogar noch weiter: Das Ende der transatlantischen Wertepartnerschaft könnte eingeläutet worden sein. Diese Veränderungen kommen nicht überraschend, sie waren vielfach angekündigt worden.

Was wird also nun aus den transatlantischen Beziehungen? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler und USA-Experten Dr. Tobias Endler aus Heidelberg. Er beobachtet intensiv die aktuelle politische Entwicklung in den USA und ordnet diese immer wieder für deutsche Medien ein.

Spätestens jetzt wird klar, dass sich die USA vom Sicherheitsgaranten zum Sicherheitsrisiko für Europa entwickeln könnten. Und dass man sich um die eigene Sicherheit nun selbst wird kümmern müssen. Finanz- und wirtschaftspolitisch droht US-Präsident Trump mit hohen Zöllen auf europäische Waren. Auch darüber hinaus scheint nun alles möglich. Wie sich Europa nun wirtschaftlich und politisch organisieren muss und welche Signale aus den USA weiterhin zu erwarten sind, darum geht es mit Tobias Endler.