Wie gehen wir mit Krisen, Krankheit und Verletzlichkeit um? Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil spricht über Dankbarkeit, Verbundenheit und ihre Arbeit in der Hospizbewegung.

Die Botschaft von Annelie Keil lautet: "Mit sich und der Welt verbunden zu bleiben, Brücken zu bauen und Dankbarkeit zu lernen." Die Sozial- und Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil ist emeritierte Professorin und ehemalige Dekanin der Universität Bremen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Gesundheitswissenschaft, Biografie- und Lebensweltforschung sowie die Arbeit mit Menschen in Lebenskrisen und schwer kranken und sterbenden Menschen. Annelie Keil ist in der Hospizbewegung aktiv und hat in Bremen eine Suppenküche ins Leben gerufen. Auf dem Deutschen Seniorentag in Mannheim spricht sie zum Thema Verletzlichkeit.